Вранці росіяни вбили трьох працівників Слов'янської ТЕС (доповнено)

Ворог дроном атакував авто із людьми. 

Вранці росіяни вбили трьох працівників Слов'янської ТЕС (доповнено)
Наслідки російського удару по авто на Донеччині
Фото: ДСНС

Сьогодні, 17 лютого вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Троє з них загинули. 

"Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких", – розповів на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. У ДСНС повідомили, що троє людей загинули у Миколаївці. Одна людина в лікарні. 

Доповнення. За даними рятувальників, FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у місті Миколаївка Краматорського району. Троє людей загинули, одна особа – поранена. Рятувальники допомогли постраждалому та передали його працівникам "швидкої". Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння автівки.

Наслідки російського удару на Донеччині
Фото: ДСНС
Наслідки російського удару на Донеччині

Некрасов зазначив, що ворог здійснив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. 

У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення.

﻿
