У Первомайську на Миколаївщині поліцейські затримали пару гастролерів, підозрюваних у скоюванні крадіжок грошей та портативної техніки з кав'ярень. Про це повідомила місцева поліція.

За даними правоохоронців, пара спеціально приїжджала до райцентру для скоєння злочинів. Обирали заклади та у масках і рукавичках проникали до них шляхом зламу дверей чи ролетів та викрадали гроші з кас та планшети.

Поліцейські затримали фігурантів у процесуальному порядку після скоєння чергової крадіжки. Нині суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне їм загрожує до восьми років увʼязнення.

На початку лютого до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що вночі невідомі проникли до його кавʼярні та викрали з каси майже 12 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали комплекс слідчих та оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

У результаті слідчі та оперуповноважені райвідділу поліції, за участі оперативників та фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції встановили особи крадіїв.

Ними виявились 30-річний військовослужбовець, який самовільно залишив частину, та його 33-річна подруга, мешканка сусідньої Одеської області, які мають кримінальний досвід та відбували покарання за вчинення низки злочинів, у тому числі майнових та проти життя і здоров’я особи.

Поліцейські зʼясували, що 11 лютого зловмисники знову приїхали до райцентру та винайняли номер в місцевому готелі. Вночі 12 лютого вони здійснили ще крадіжку з місцевого кафе, скориставшись заздалегідь приготовленим інструментом для відкриття вікон та дверей. З закладів вони викрали гроші в загальній сумі майже 19 тисяч гривень та два планшети.

Під час спецоперації за силової підтримки спецпризначенців пару зловмисників затримали.