Унаслідок російської атаки по центру Сум постраждали шестеро цивільних

Шестеро цивільних мешканців Сум постраждали внаслідок атаки ворога по центру міста. Їх життю нічого не загрожує.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.

За його словами, поранення отримали жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Наразі їх обстежують медики.Попередньо, стан постраждалих – не тяжкий. Також 45-річний та 42-річний чоловіки постраждали, перебуваючи неподалік одного з місць влучання. Допомогу їм надали на місці.

Пошкоджені будівлі та автівки. Усі наслідки атак уточнюються.

Із ранку ворог атакує Сумську громаду. Частину ворожих цілей знищують сили оборони України, однак є й влучання по цивільній інфраструктурі.

"Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об’єктах. Загроза зберігається. Не залишайте укриття", – написав Григоров.

Раніше він повідомив, що місто знаходиться під атакою російських безпілотників.