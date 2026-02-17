Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської атаки по центру Сум постраждали шестеро цивільних

Пошкоджені будівлі та автівки. Усі наслідки атак уточнюються.

Унаслідок російської атаки по центру Сум постраждали шестеро цивільних
наслідки російської атаки у Сумах
Фото: Сумська ОВА

Шестеро цивільних мешканців Сум постраждали внаслідок атаки ворога по центру міста. Їх життю нічого не загрожує.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров. 

За його словами, поранення отримали жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Наразі їх обстежують медики.Попередньо, стан постраждалих – не тяжкий. Також 45-річний та 42-річний чоловіки постраждали, перебуваючи неподалік одного з місць влучання. Допомогу їм надали на місці.

Пошкоджені будівлі та автівки. Усі наслідки атак уточнюються.

Із ранку ворог атакує Сумську громаду. Частину ворожих цілей знищують сили оборони України, однак є й влучання по цивільній інфраструктурі. 

"Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об’єктах. Загроза зберігається. Не залишайте укриття", – написав Григоров. 

Раніше він повідомив, що місто знаходиться під атакою російських безпілотників. 

﻿
