Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували енергетику Прикарпаття. Без тепла залишилася одна громада

Над відновленням уже працюють. 

На світанку 17 лютого армія Росії атакувала Прикарпаття. Інформацію про пошкодження уточнюють, повідомила в Telegram голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її даними, поранених немає. Деталі про удар оприлюднять згодом. 

Одна громада тимчасово залишилася без теплопостачання. Відновлювальні роботи вже розпочали. В області діятимуть погодинні графіки вимкнень електроенергії.

Атака 17 лютого

Загалом ворог атакував 12 областей. Президент сказав, що це був прорахований на максимальні збитки для енергетики удар. Поранені дев'ятеро людей.

В Одеській області без електропостачання залишилися десятки тисяч мешканців. В Одесі поранені четверо людей, пошкоджена інфраструктура. В Черкаській області уламки спричинили ушкодження приватних осель. Під масованою атакою перебували Дніпро і область.

У Рівненській і Тернопільській областях працювала ППО. Без поранених.

Львівську область окупанти атакували дронами в кілька хвиль. Працювала ППО.

﻿
