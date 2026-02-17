Росіяни атакували енергетику Прикарпаття. Без тепла залишилася одна громада

На світанку 17 лютого армія Росії атакувала Прикарпаття. Інформацію про пошкодження уточнюють, повідомила в Telegram голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її даними, поранених немає. Деталі про удар оприлюднять згодом.

Одна громада тимчасово залишилася без теплопостачання. Відновлювальні роботи вже розпочали. В області діятимуть погодинні графіки вимкнень електроенергії.

Атака 17 лютого

Загалом ворог атакував 12 областей. Президент сказав, що це був прорахований на максимальні збитки для енергетики удар. Поранені дев'ятеро людей.

В Одеській області без електропостачання залишилися десятки тисяч мешканців. В Одесі поранені четверо людей, пошкоджена інфраструктура. В Черкаській області уламки спричинили ушкодження приватних осель. Під масованою атакою перебували Дніпро і область.

У Рівненській і Тернопільській областях працювала ППО. Без поранених.

Львівську область окупанти атакували дронами в кілька хвиль. Працювала ППО.