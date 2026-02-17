У Рівненській і Тернопільській областях вночі працювала ППО

У Рівненській і Тернопільській областях вночі 17 лютого працювала протиповітряна оборона. Цілі збиті, інформації про поранених немає.

Начальник Тернопільської ОВА Тюрін повідомив у Telegram, що місця падіння уламків встановлюють. Попередньо – без наслідків.

Начальник Рівненської ОВА розповів, що на місці збиття працюють представники Сил оборони та інших служб.

“За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали”, – зазначив Коваль.





Атака 17 лютого

Уночі з 16 на 17 лютого армія Росії влаштувала чергову комбіновану атаку. Била дронами і ракетами. Переважно цілила по західних областях, зокрема Львівській та Івано-Франківській, але також і по інших регіонах.

В Одесі поранені четверо людей, пошкоджена інфраструктура. В Черкаській області уламки спричинили ушкодження приватних осель. Під масованою атакою перебували Дніпро і область.