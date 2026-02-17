На Черкащині ППО знешкодила дві ракети і сім дронів, уламки пошкодили будинки

У ніч на 17 лютого сили ППО знешкодили у Черкаській області дві російські ракети і сім дронів. Пошкоджені будинки, але люди цілі.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

"З тривог почалася ця доба на Черкащині. По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. У результаті в нашому небі знешкоджено дві російські ракети та сім БпЛА", – розповів він і додав, що минулось без травмованих.

За попередніми даними, в Жашківській тергромаді уламками БпЛА пошкоджено два житлові будинки. Обстеження території триває.