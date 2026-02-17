Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Черкащині ППО знешкодила дві ракети і сім дронів, уламки пошкодили будинки

Люди не постраждали. 

На Черкащині ППО знешкодила дві ракети і сім дронів, уламки пошкодили будинки
Наслідки російської атаки на Черкащині
Фото: Черкаська ОВА

У ніч на 17 лютого сили ППО знешкодили у Черкаській області дві російські ракети і сім дронів. Пошкоджені будинки, але люди цілі. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

"З тривог почалася ця доба на Черкащині. По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. У результаті в нашому небі знешкоджено дві російські ракети та сім БпЛА", – розповів він і додав, що минулось без травмованих. 

За попередніми даними, в Жашківській тергромаді уламками БпЛА пошкоджено два житлові будинки. Обстеження території триває. 

Наслідки російського обстрілу на Черкащині
Фото: Черкаська ОВА
Наслідки російського обстрілу на Черкащині

﻿
