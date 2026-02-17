Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Сили спецоперацій знищили місце зберігання «Іскандера» та пункт пілотування «Рубікона»

Також Сили спецоперацій знищили низку об’єктів противника на тимчасово окупованій території. 

Сили спецоперацій знищили місце зберігання «Іскандера» та пункт пілотування «Рубікона»
ССО уразили місце зберігання «Іскандера»
Фото: скриншот

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України.

У селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи.

Пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон» було знищено у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі.

Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.

﻿
