Сили спецоперацій уразили польовий артилерійський склад противника на Луганщині

Цей склад використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад противника в Луганській області.

Про це розповіли у телеграм-каналі Сили спецоперацій.

"У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області з використанням ударних БпЛА FP-2", – йдеться у повідомленні.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", – наголосили в ССО.