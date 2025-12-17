Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спецоперацій уразили польовий артилерійський склад противника на Луганщині

Цей склад використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

Сили спецоперацій уразили польовий артилерійський склад противника на Луганщині
ССО урадизи склад ворога на Луганщині
Фото: Скріншот відео ССО

Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад противника в Луганській області.

Про це розповіли у телеграм-каналі Сили спецоперацій

"У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу  101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення  51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області з використанням ударних БпЛА FP-2", – йдеться у повідомленні.  

Зазначається, що цей склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", – наголосили в ССО. 

  • Вчора повідомляли, що ССО здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області, зокрема відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 «Ураган» та місцю розташування екіпажів цих  систем.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies