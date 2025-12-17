Сили спецоперацій уразили польовий артилерійський склад противника на Луганщині

Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад противника в Луганській області.
Про це розповіли у телеграм-каналі Сили спецоперацій.
"У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області з використанням ударних БпЛА FP-2", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.
"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", – наголосили в ССО.
- Вчора повідомляли, що ССО здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області, зокрема відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 «Ураган» та місцю розташування екіпажів цих систем.