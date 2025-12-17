Зеленський підписав закон про захист прав на землю власників нерухомості, зруйнованої через війну

Колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність без земельних торгів.

Сьогодні, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомості, зруйнованих внаслідок бойових дій (№ 4625-IX).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради України.

Закон передбачає, що колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність без земельних торгів.

У пояснювальній записці зазначено, що наразі власникам зруйнованих об’єктів виплачується компенсація. Але право власності отримувача компенсації на зруйноване нерухоме майно припиняється у зв’язку з його знищенням.

Проте трапляються випадки, коли право власності, користування земельною ділянкою, на якій розташована зруйнована будівля, споруда, не оформлено за отримувачем компенсації.

У разі державної реєстрації припинення права власності на зруйновану будівлю, споруду, що перебуває на земельні ділянці державної, комунальної власності, що не передана у користування власнику цієї зруйнованої нерухомості, він фактично не зможе одержати її ні в оренду, ні у власність.

Творці закону вважають, що це не є справедливим по відношенню до власників зруйнованої нерухомості.

Закон встановлює, що продаж, передача у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, здійснюється без проведення земельних торгів.

Документ також дозволяє протягом дії воєнного стану безоплатну передачу земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам зруйнованих об’єктів.

Протягом дії воєнного стану та 5 років з дня його припинення або скасування передача у власність, користування земельних ділянок власникам зруйнованих об’єктів, встановлення, зміна їх цільового призначення здійснюється без розроблення містобудівної документації за умови що цільове призначення земельної ділянки буде визначено відповідно до призначення об’єкта нерухомого майна до його знищення.