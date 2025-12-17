На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще двоє поранені через російські обстріли

Двоє людей поранені, а одна загинула внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині.
Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.
17 грудня російські війська атакували область із застосуванням артилерії та БпЛА.
У Криворізькому районі внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджений приватний будинок.
На Нікопольщині внаслідок обстрілу артилерією та FPV-дронами поранені двоє цивільних, пошкоджений заклад освіти і критична інфраструктура.
Сьогодні стало відомо, що внаслідок ворожого удару, який стався ввечері 16 грудня у Нікополі, загинула жінка.