«Любарт» – бригада вільних Партнерський матеріал

Все почалося в листопаді 2013 року, коли люди усвідомили, хто по-справжньому пише історію.

Як тільки президент-крадій відхилив курс на євроінтеграцію, українці зрозуміли, що державу врятують лише радикальні кроки, які вони змушені робити самі – почати Революцію Гідності.

Бійці бригади «Любарт» сидять в бронетехніці з червоним освітленням
Спершу на Майдан вийшли студенти. Влада планувала їх налякати, але зіштовхнулася з таким опором, якого суспільство не бачило з часів Помаранчевої революції.

Найбільш свідомі громадяни відповіли на залякування так, що донбаський клан злякався сам. Разом з усіма, хто дав відсіч, були ультраси більшості українських футбольних клубів – вони дали беркуту бій, відстояли Майдан і змусили крадіїв тікати. Там були й теперішні бійці «Любарта».

Вадим &quot;Янкі&quot; Крикун у військовій формі на темному тлі, поряд – головні дати його бойового шляху (початок служби у батальйоні &quot;Азов&quot; у червні 2014, участь у боях за Мар'їнку, Іловайськ та Широкинській операції)
У минулому – Майдан, сьогодні – «Любарт»

Згодом вдерлася росія, і першими, хто вийшов їй на зустріч стали учасники Революції Гідності. 

Тепер ми бачимо їх у лавах «Азову», 3 - ОШБр, «Кракена», «Кара-Дагу», «Буревію» й інших формувань Сил оборони України.

Серед них є 20 бригада «Любарт» – створений у Луцьку добровольчий підрозділ на початку Повномасштабного вторгнення. Всю історію можна дізнатися на сторінці lubart.army.

«Любарт»: свобода варта того, щоб за неї боролися

Азовські традиції базуються на пам’яті та вшануванні. Вони успадкувалися сучасному війську від ОУН, УПА, доблесних воїнів Княжої доби й козаччини, а кожна бригада має свої ідеї й пам’ятки.

Формування з Луцька назване в честь волинського та галицького князя Любарта Гедиміновича.

Старовинна чорно-біла гравюра – зображення князя Любарта Гедиміновича. Він у короні, з масивним ланцюгом на шиї, тримає скіпетр і підняв праву руку у жесті.
Він прославився твердістю в захисті своїх володінь як військовий та політичний лідер, а його правління стало вагомим внеском у формування ідеї майбутньої української державності.

Як це зображається в бригаді:

●      в 16-му столітті князь боронив руські терени від зазіхань польської та угорської сторін;

●      у 21-му бригада боронить українські терени від навали московії з допомогою польської сторони та попри дискредитацію угорської.

Як можна допомогти бригаді?

Підтримати можна фінансово, матеріально або інформаційно. Задонатити, оформити підписку, передати спорядження або просто поширювати дописи, аби бійці оперативно отримували необхідну допомогу.

Хто має можливість приєднатися до 20 бригади НГУ «Любарт»?

Така можливість є у всіх громадян від 18 років без медичних обмежень. Чинні військовослужбовці також можуть долучитися – достатньо оформити переведення (можна через Армія+) та не мати заперечень з боку нинішнього командування.

Бути вільними – варте того, щоб за це боротися

Кожного року в осінньо-зимову пору українці згадують Революцію Гідності. Якщо б не дії влади й беркуту, сьогодні наша держава мала б на Сотню хоробрих воїнів більше, аби прогнати московитів з українських земель, але вони вирішили битися за свободу до кінця ще тоді.

Аби ми були вільними сьогодні.

Вирішуйте, що робити зі своєю свободою – така можливість є у бригаді «Любарт» і на сайті lubart.army.
