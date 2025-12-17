Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
«Державний оператор тилу» вперше закупить ДНК-системи для військових ЗСУ

Ці ДНК-набори є ключовим інструментом для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл.

«Державний оператор тилу» вперше закупить ДНК-системи для військових ЗСУ
Для ЗСУ вперше закуплять ДНК-системи
Фото: Міноборони

«Державний оператор тилу» Міністерства оборони вперше розпочинає закупівлю систем для відбору біологічних зразків у військовослужбовців Збройних Сил України. 

Як зазначає Міноборони, ці ДНК-набори є ключовим інструментом для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл. У межах закупівлі планується придбати 150 000 комплектів на загальну суму 37,8 млн грн.

Закуплені системи використовуватимуться для відбору біологічних зразків із подальшим формуванням геномного реєстру військовослужбовців. Такий реєстр є критично важливим у воєнний час – він дає змогу суттєво скоротити терміни ідентифікації та забезпечити юридично підтверджені результати для родин захисників.

Уся геномна інформація зберігатиметься відповідно до вимог закону «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» – у спеціально облаштованих умовах із гарантіями захисту, цілісності та довготривалого зберігання даних.

Як зазначає оборонне відомство, самі комплекти відповідають сучасним стандартам безпеки та якості: вони забезпечують простий і стандартизований процес забору матеріалу, придатні для транспортування та тривалого зберігання, а отримані результати мають повну юридичну силу.

Також Міноборони зауважує, що системний збір біологічних зразків є міжнародною практикою: у більшості цивілізованих країн це базовий підхід, який дозволяє забезпечити точну й своєчасну ідентифікацію військових.
