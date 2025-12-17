У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаСуспільствоВійна

Рада підтримала оформлення іноземним військовим посвідок на тимчасове проживання

Посвідки діятимуть на весь строк контракту та після його припинення. Крім того, окремі йдеться про соціальні гарантії.

Рада підтримала оформлення іноземним військовим посвідок на тимчасове проживання
Бійці Іноземного легіону ЗСУ (ілюстративне фото)
Фото: International Legion for the Defense of Ukraine/Facebook

Сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада прийняла закон щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства (законопроєкт №14052). Про це стало відомо з засідання, трансльованого парламентським каналом.

Документ передбачає оформлення іноземним військовослужбовцям посвідок на тимчасове проживання на весь строк дії контракту та після його припинення, а також поширює на них окремі соціальні гарантії, зокрема у сфері медичного забезпечення.

Закон покликаний забезпечити рівні й справедливі умови служби для всіх військовослужбовців незалежно від громадянства.

Станом на серпень цього року лише в одних Сухопутних військах воювали близько 8000 іноземців, розповідав hromadske в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський. Іноземні добровольці могли долучитися до Сил оборони, але при цьому отримати українське громадянство їм було складно. Навіть тим, кому після участі в війні повернення на батьківщину загрожує в'язницею.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies