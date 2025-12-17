Рада підтримала оформлення іноземним військовим посвідок на тимчасове проживання

Сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада прийняла закон щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства (законопроєкт №14052). Про це стало відомо з засідання, трансльованого парламентським каналом.
Документ передбачає оформлення іноземним військовослужбовцям посвідок на тимчасове проживання на весь строк дії контракту та після його припинення, а також поширює на них окремі соціальні гарантії, зокрема у сфері медичного забезпечення.
Закон покликаний забезпечити рівні й справедливі умови служби для всіх військовослужбовців незалежно від громадянства.
Станом на серпень цього року лише в одних Сухопутних військах воювали близько 8000 іноземців, розповідав hromadske в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський. Іноземні добровольці могли долучитися до Сил оборони, але при цьому отримати українське громадянство їм було складно. Навіть тим, кому після участі в війні повернення на батьківщину загрожує в'язницею.