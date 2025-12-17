Рада підтримала оформлення іноземним військовим посвідок на тимчасове проживання

Посвідки діятимуть на весь строк контракту та після його припинення. Крім того, окремі йдеться про соціальні гарантії.

Сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада прийняла закон щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства (законопроєкт №14052). Про це стало відомо з засідання, трансльованого парламентським каналом.

Документ передбачає оформлення іноземним військовослужбовцям посвідок на тимчасове проживання на весь строк дії контракту та після його припинення, а також поширює на них окремі соціальні гарантії, зокрема у сфері медичного забезпечення.

Закон покликаний забезпечити рівні й справедливі умови служби для всіх військовослужбовців незалежно від громадянства.

Станом на серпень цього року лише в одних Сухопутних військах воювали близько 8000 іноземців, розповідав hromadske в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський. Іноземні добровольці могли долучитися до Сил оборони, але при цьому отримати українське громадянство їм було складно. Навіть тим, кому після участі в війні повернення на батьківщину загрожує в'язницею.



