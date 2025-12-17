СБУ затримала начмеда бойової бригади, підозрюваного в коригуванні атак росіян по складах ЗСУ

В обмін на співпрацю окупанти пропонували агенту гроші та обіцяли "евакуювати" його до родичів у Росію.

Служба безпеки затримала ймовірного російського агента в Силах оборони, підозрюваного в коригуванні атак росіян по складах з боєприпасами і дронами Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадником виявився завербований ворогом начальник медичного підрозділу бойової бригади, який, за даними слідства, коригував повітряні атаки одразу по трьох регіонах – Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Його завербували через групи в соцмережах, де він агітував українців скласти зброю.

Основними "цілями" ворога були арсенали зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ. Також ФСБ сподівалась отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову.

"Щоб виконати ці завдання, чоловік під виглядом робочих поїздок курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України. Перебуваючи на об’єктах, фігурант позначав на гугл-картах їхнє розташування для подальшого «звіту» ФСБ", – зазначили в СБУ.

В обмін на співпрацю окупанти пропонували агенту гроші та обіцяли здійснити його "евакуацію" до родичів в Росію.

СБУ затримала чоловіка на на робочому місці. Під час обшуків у нього вилучили смартфон та ноутбук, з яких він координував свої дії з куратором. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.