Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 730 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 730 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 192 350 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб
- танків – 11 427 (+6)
- бойових броньованих машин – 23 758 (+21)
- артилерійських систем – 35 205 (+33)
- РСЗВ – 1 571 (+1)
- засоби ППО – 1 262 (+1)
- літаків – 432 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167)
- крилаті ракети – 4 073 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179)
- спеціальна техніка – 4 027 (+1).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за минулу добу на фронті відбулося 278 боєзіткнень, 82 – на Покровському напрямку.