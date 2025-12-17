Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 730 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 192 350 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 730 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 192 350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб

танків – 11 427 (+6)

бойових броньованих машин – 23 758 (+21)

артилерійських систем – 35 205 (+33)

РСЗВ – 1 571 (+1)

засоби ППО – 1 262 (+1)

літаків – 432 (+0)

гелікоптерів – 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167)

крилаті ракети – 4 073 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179)

спеціальна техніка – 4 027 (+1).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулу добу на фронті відбулося 278 боєзіткнень, 82 – на Покровському напрямку.