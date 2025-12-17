У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 730 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 192 350 військових. 

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 730 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 730 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 192 350 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб 
  • танків – 11 427 (+6) 
  • бойових броньованих машин – 23 758 (+21) 
  • артилерійських систем – 35 205 (+33) 
  • РСЗВ – 1 571 (+1) 
  • засоби ППО – 1 262 (+1) 
  • літаків – 432 (+0)
  • гелікоптерів – 347 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167)
  • крилаті ракети – 4 073 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179)
  • спеціальна техніка – 4 027 (+1).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулу добу на фронті відбулося 278 боєзіткнень, 82 – на Покровському напрямку. 
