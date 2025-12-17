Також уражено польовий артилерійський склад на Луганщині. Крім того, встановлено ураження 14 грудня безпілотниками бурової установки імені Грайфера в акваторії Каспійського моря.

У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу “Славянский” у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється.

Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази “Николаевская” в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб “Капітан Гіберт”.

Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в Каспійському морі. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).