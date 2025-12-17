МОН працює над зміною моделі зарплат учителям, є декілька варіантів

Структура зарплати вчителям має бути змінена, вважає міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Поки що залишається модель доплат, а не збільшення бази.

З січня оклади працівникам освіти підвищать на третину і почнуть діалог з профспільнотами і громадами на тему зміни структури зарплати. Це ініціював Комітет з питань освіти, і під рішення Верховна Рада додала ще 4,8 млрд гривень до бюджету-2026, розповів він у інтерв'ю з LB.

"Якщо ми порозуміємось і дійдемо згоди щодо нової моделі, то тоді перейдемо на неї, зокрема з цими 4,8 млрд грн. Але рішення будемо ухвалювати виключно через діалог. Вчителі – занадто велика соціальна група, щоб діяти невиважено, на ходу вносячи правки до державного бюджету і не прокомунікувавши таку реформу з усіма спільнотами. І йдеться не тільки про комунікацію", – пояснив він.

Зараз бюджет передбачає зростання зарплат на 30 %, потім – на 20 %.

Міносвіти розробило чотири сценарії зміни оплати праці.

"Вони передбачали варіанти рівномірного підняття зарплат, нерівномірного, стимулювання, наприклад, молодих вчителів. Зі збільшенням навантаження, без збільшення навантаження. Ми їх обговорювали, в тому числі з комітетом, і, власне, одну з моделей певною мірою вони і використали", – сказав він.

МОН хоче змінити ситуацію, коли в загальній зарплаті вчителя майже половину становлять доплати і надбавки. Свої напрацювання міністерство представить на початку року.

Стосовно доцільності підняття зарплат учителям і при цьому збереження тих же виплат військовим Лісовий сказав: "Є таке питання, безумовно. Але я міністр освіти і науки, тому моє завдання працювати в цьому напрямку".