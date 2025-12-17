У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Наслідки російського удару по енергетиці визнали надзвичайною ситуацією державного рівня

Комісія спрямує резервні кошти на пальне для генераторів, до яких під'єднана критична інфраструктура. 

Наслідки російського удару по енергетиці визнали надзвичайною ситуацією державного рівня
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Наслідки масованої атаки Росії по енергетиці Одеської області набули статусу надзвичайної ситуації державного рівня. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації. 

Унаслідок атаки понад три доби порушені нормальні умови життєдіяльності більше ніж 50 000 мешканців. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

Частину коштів резервного фонду спрямують у громади для поповнення запасів палива для забезпечення безперебійної роботи генераторів критичної інфраструктури. 

“Окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури”, – повідомив Кіпер.


Удар по одеській енергетиці

Уночі 13 грудня Росія провела наймасованішу атаку проти енергетики Одеської області. Знеструмленими опинилися сотні тисяч абонентів в обласному центрі і інших громадах. Відновлення живлення триває досі. В містах частково немає не лише світла, а й води та опалення.

Найскладнішою ситуація є саме в Одесі. 
