Наслідки російського удару по енергетиці визнали надзвичайною ситуацією державного рівня

Наслідки масованої атаки Росії по енергетиці Одеської області набули статусу надзвичайної ситуації державного рівня. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок атаки понад три доби порушені нормальні умови життєдіяльності більше ніж 50 000 мешканців. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.
Частину коштів резервного фонду спрямують у громади для поповнення запасів палива для забезпечення безперебійної роботи генераторів критичної інфраструктури.
“Окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури”, – повідомив Кіпер.
Удар по одеській енергетиці
Уночі 13 грудня Росія провела наймасованішу атаку проти енергетики Одеської області. Знеструмленими опинилися сотні тисяч абонентів в обласному центрі і інших громадах. Відновлення живлення триває досі. В містах частково немає не лише світла, а й води та опалення.
Найскладнішою ситуація є саме в Одесі.