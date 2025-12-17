У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Українська армія контролює понад половину Покровська і 90 % Куп'янська

Окупанти не відмовляються від проведення наступу. 

Фото: EPA/UPG

Сили оборони під час контрнаступу в Покровську повернули контроль над 16 кв. кілометрами на півночі міста. А також – відбили 56 кв. км біля населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.

Про це головком Олександр Сирський повідомив у Telegram за результатами відеозасідання Контактної групи з питань оборони України. Він нагадав, що російська операція з захоплення Покровська триває 17 місяців. 

У Куп'янську Сили оборони контролюють близько 90 %. Сили оборони завдяки пошуково-ударним діям відкинули окупантів. 

"Поінформував про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною. Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла", – сказав він. 

Сирський підкреслив, що зовнішня підтримка Сил оборони має життєво важливе значення для стримування російського агресора та безпеки європейських країн. 

Станом на 9 грудня Сили оборони контролювали в Покровську 13 з 29 квадратних кілометрів міста. Сирський розповів, що в певний момент українських військ у місті не було взагалі, але в середині листопада їм вдалося прорватися і відкинути ворога. 

Про бої в Покровську в Генштабі повідомили 17 жовтня. До цього понад рік росіяни намагалися потрапити в межі населеного пункту. 

12 грудня аналітики DeepState повідомили про прорив українських сил у Куп'янську. Росіяни до цього заявляли про "захоплення" цього населеного пункту.

Станом на 15 число в межах Куп'янська заблокованими залишалися близько 200 росіян. 
