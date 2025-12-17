Bloomberg: США готують нові санкції проти Росії у разі відмови Путіна від мирної угоди

Нові санкції можуть бути оголошені вже цього тижня.

США готують новий раунд санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

США розглядають варіанти, зокрема запровадження обмежень проти суден так званого «тіньового флоту» танкерів, які використовують для транспортування російської нафти, а також проти трейдерів, що сприяють таким операціям, зазначили співрозмовники.

Нові санкції можуть бути оголошені вже цього тижня, сказали деякі з них.

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня, повідомили джерела.

Співрозмовники застерегли, що остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Кремль знає, що деякі посадовці США розмірковують над планами запровадження нових санкцій проти Росії, заявив у середу журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, за даними російського агентства «Інтерфакс». «Очевидно, що будь-які санкції є шкідливими для процесу відновлення відносин», — сказав він.

Після цієї новини ціни на нафту ненадовго зросли. Ф’ючерси на Brent подорожчали на 70 центів за барель — до $60,33, перш ніж зменшити зростання.

Масив санкцій, запроваджених проти Росії з часу початку її повномасштабної війни проти України у 2022 році, поки що не змінив розрахунків Путіна. Водночас заходи, спрямовані проти російських нафтових компаній і торгівлі, призвели до падіння цін на нафту до найнижчих рівнів із початку вторгнення, що додало значного тиску на і без того проблемну економіку країни.

Обговорення подальших заходів відбувається на тлі того, що цього тижня американські та українські переговорники досягли певного прогресу щодо умов потенційної мирної угоди. Спецпредставник США Стів Віткофф провів у Берліні два дні переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо останніх пропозицій.

Американські, українські та європейські посадовці привітали суттєвий прогрес у пакеті підтриманих США гарантій для забезпечення безпеки Києва після війни.

Водночас залишаються розбіжності щодо майбутнього статусу територій на сході України, використання заморожених активів центрального банку Росії та управління Запорізькою атомною електростанцією, повідомили джерела. Київ також хоче мати письмові гарантії того, які саме дії вживатимуть союзники у разі повторного вторгнення Росії в Україну.

США вже запровадили санкції проти чотирьох найбільших російських виробників і разом з іншими країнами «Великої сімки» — проти сотень танкерів, залучених до транспортування російської нафти.