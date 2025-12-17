У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаПолітика

Депутати просять відсторонити Безуглу від п'яти засідань Ради

Проєкт постанови передано на розгляд керівництва парламенту.

Депутати просять відсторонити Безуглу від п'яти засідань Ради
Мар'яна Безугла
Фото: Facebook

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про застосування заходів дисциплінарного впливу до народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Проєкт 14312 зареєструвала народна депутатка Людмила Буймістер. 

На засіданні парламенту вона спочатку просила провести "виховну роботу" з Безуглою, але це не передбачено регламентом і Рада має діяти лише у конституційний спосіб.

"Тому прошу поставити на розгляд та проголосувати постанову про позбавлення народної депутатки права участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Вчора була зареєстрована постанова , - сказала Буймістер. 

Спікер Ради Руслан Стефанчук відповів, що спочатку проєкт постанови має розглянути Регламентний комітет.

У картці проєкту постанови на сайті парламенту наразі зазначається, що документ одержано Радою і передано на розгляд керівництву. 

  • Учора позафракційна депутатка Мар'яна Безугла на початку засідання ВР оголосила про блокування роботи, допоки не звільнять головкома. Спікер ВР Руслан Стефанчук закликав Безуглу припинити блокувати трибуну. Після чого декілька нардепів, зокрема Сергій Тарута, зірвали плакати, що розвісила у президії Безугла. Також між Тарутою та Безуглою сталася бійка прямо за трибуною. Депутатам на час блокування трибуни довелося виступати з місць. 
  • 17 грудня на початку засідання Ради Безугла оголосила про завершення блокування. Вона сказала, що оголошений нею протест не мав на меті повністю заблокувати всю діяльність Ради. Безугла також сказала, що відновить блокування трибуни, якщо не буде дотримано домовленностей.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies