У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про застосування заходів дисциплінарного впливу до народної депутатки Мар’яни Безуглої.
Проєкт №14312 зареєструвала народна депутатка Людмила Буймістер.
На засіданні парламенту вона спочатку просила провести "виховну роботу" з Безуглою, але це не передбачено регламентом і Рада має діяти лише у конституційний спосіб.
"Тому прошу поставити на розгляд та проголосувати постанову про позбавлення народної депутатки права участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Вчора була зареєстрована постанова , - сказала Буймістер.
Спікер Ради Руслан Стефанчук відповів, що спочатку проєкт постанови має розглянути Регламентний комітет.
У картці проєкту постанови на сайті парламенту наразі зазначається, що документ одержано Радою і передано на розгляд керівництву.
- Учора позафракційна депутатка Мар'яна Безугла на початку засідання ВР оголосила про блокування роботи, допоки не звільнять головкома. Спікер ВР Руслан Стефанчук закликав Безуглу припинити блокувати трибуну. Після чого декілька нардепів, зокрема Сергій Тарута, зірвали плакати, що розвісила у президії Безугла. Також між Тарутою та Безуглою сталася бійка прямо за трибуною. Депутатам на час блокування трибуни довелося виступати з місць.
- 17 грудня на початку засідання Ради Безугла оголосила про завершення блокування. Вона сказала, що оголошений нею протест не мав на меті повністю заблокувати всю діяльність Ради. Безугла також сказала, що відновить блокування трибуни, якщо не буде дотримано домовленностей.