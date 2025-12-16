Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія прагне миру з Україною, тому на перемир'я не погоджується.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", – сказав Пєсков журналістам на запитання про ідею різдвяного перемир'я.

"Зараз йдеться про те, чи виходимо ми на, як каже президент Трамп, угоду чи не виходимо... Якщо в українців присутнє і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду негайними нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь", – сказав Пєсков.