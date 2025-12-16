У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаПолітика

У Кремлі відкинули ідею різдвяного перемир'я

Російське керівництво вважає, що перемир'я дасть Україні перепочинок, щоб підготуватися для продовження війни.

У Кремлі відкинули ідею різдвяного перемир'я
Путін і Пєсков
Фото: EPA/UPG

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія прагне миру з Україною, тому на перемир'я не погоджується. 

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", – сказав Пєсков журналістам на запитання про ідею різдвяного перемир'я.

"Зараз йдеться про те, чи виходимо ми на, як каже президент Трамп, угоду чи не виходимо... Якщо в українців присутнє і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду негайними нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь", – сказав Пєсков.

  • Ініціативу різдвяного перемир’я між Україною та Росією нещодавно висунув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, про що стало відомо під час переговорів у Берліні. Саму ідею підтримали президент України Володимир Зеленський і Сполучені Штати.
  • Також зазначимо, що, згідно з драфтом “мирного плану”, Росія вимагає відведення армії України з тієї частини Донецької і Луганської областей, які вона не змогла окупувати, і створення там так званої демілітаризованої зони. США в якості компромісу пропонують створити там вільну економічну зону. Тим часом Зеленський заявив, що визнавати Донбас російським не будемо ні фактично, ні юридично. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies