Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія прагне миру з Україною, тому на перемир'я не погоджується.
"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", – сказав Пєсков журналістам на запитання про ідею різдвяного перемир'я.
"Зараз йдеться про те, чи виходимо ми на, як каже президент Трамп, угоду чи не виходимо... Якщо в українців присутнє і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду негайними нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь", – сказав Пєсков.
- Ініціативу різдвяного перемир’я між Україною та Росією нещодавно висунув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, про що стало відомо під час переговорів у Берліні. Саму ідею підтримали президент України Володимир Зеленський і Сполучені Штати.
- Також зазначимо, що, згідно з драфтом “мирного плану”, Росія вимагає відведення армії України з тієї частини Донецької і Луганської областей, які вона не змогла окупувати, і створення там так званої демілітаризованої зони. США в якості компромісу пропонують створити там вільну економічну зону. Тим часом Зеленський заявив, що визнавати Донбас російським не будемо ні фактично, ні юридично.