НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаПолітика

Трамп вважає, що мир в Україні “зараз ближче, ніж будь-коли”

Президент США запевнив, що “на даний момент Росія хоче, щоб це закінчилося”.

Трамп вважає, що мир в Україні “зараз ближче, ніж будь-коли”
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час церемонії вручення медалей в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію щодо припинення війни Росії проти Україні, передає Sky News.

“Я думаю, що ми зараз ближче, ніж будь-коли”, – сказав Трамп.

Він додав, що перед тим мав “дуже гарну розмову з європейськими лідерами” щодо війни Росії проти України, і підтвердив, що “нещодавно” розмовляв з Путіним.

“Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, вони також хочуть, щоб це закінчилося”, – зазначив президент США і запевнив, що “на даний момент Росія хоче, щоб це закінчилося”.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies