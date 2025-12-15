Президент США запевнив, що “на даний момент Росія хоче, щоб це закінчилося”.

Під час церемонії вручення медалей в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію щодо припинення війни Росії проти Україні, передає Sky News.

“Я думаю, що ми зараз ближче, ніж будь-коли”, – сказав Трамп.

Він додав, що перед тим мав “дуже гарну розмову з європейськими лідерами” щодо війни Росії проти України, і підтвердив, що “нещодавно” розмовляв з Путіним.

“Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, вони також хочуть, щоб це закінчилося”, – зазначив президент США і запевнив, що “на даний момент Росія хоче, щоб це закінчилося”.