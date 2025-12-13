Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Про виступ Путіна та погрози Європі
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Політика

Готумося до зустрічей з американцями та європейськими союзниками, – Зеленський

Заплановані доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та нашої переговорної команди “по їхніх контактах, які вже відбулись”. 

Готумося до зустрічей з американцями та європейськими союзниками, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений. Заплановані, зокрема, доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та нашої переговорної команди “по їхніх контактах, які вже відбулись”. 

Зазначимо, у понеділок у межах візиту українського президента до Німеччини запланована спочатку особиста зустріч німецького канцлера Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського. Увечері до переговорів приєднаються європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки.

Зеленський підкреслив, що одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України після війни.

“Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний”, – додав президент.

  • Bloomberg написав, що Європа бачить у “мирному плані” Трампа передумови для наступного етапу агресії РФ з території Донеччини. Запропонований США план створення демілітаризованої зони може дати Кремлю прикриття для розгортання прихованих сил у спірному районі для повторного вторгнення.
