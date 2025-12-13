Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями, заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений. Заплановані, зокрема, доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та нашої переговорної команди “по їхніх контактах, які вже відбулись”.
Зазначимо, у понеділок у межах візиту українського президента до Німеччини запланована спочатку особиста зустріч німецького канцлера Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського. Увечері до переговорів приєднаються європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО.
Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки.
Зеленський підкреслив, що одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України після війни.
“Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний”, – додав президент.
- Bloomberg написав, що Європа бачить у “мирному плані” Трампа передумови для наступного етапу агресії РФ з території Донеччини. Запропонований США план створення демілітаризованої зони може дати Кремлю прикриття для розгортання прихованих сил у спірному районі для повторного вторгнення.