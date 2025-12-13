Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Про виступ Путіна та погрози Європі
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
На фронті з початку доби відбулося 146 боїв

Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На фронті з початку доби відбулося 146 боїв
ілюстративне фото
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб станом на 22:00. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 126 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дві атаки на позиції наших військ у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників атакував в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку боєзіткнень на даний час не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 31 та поранили 27 окупантів, знищили п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, чотири одиниці мототехніки, 10 безпілотних літальних апаратів, крім того пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили вісім атак ворога у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.
