​Миколаїв залишився без води через вимкнення електроенергії

Для відновлення водопостачання до будинків потрібен буде певний час

Місто Миколаїв залишилося без централізованого водопостачання через вимкнення електрики.

Про це повідомив МКП "Миколаївводоканал" у Telegram.

"Внаслідок відключення електроенергії з 11:45 припинено водопостачання по всьому місту. З відновленням електропостачання вода знову з'явитися у ваших домівках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відновлення водопостачання до будинків потрібен буде певний час.

Як повідомлялося, в ніч на 13 грудня внаслідок відключення електропостачання без світла залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також об’єкти критичної інфраструктури та електротранспорт міста Миколаєва.