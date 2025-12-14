Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Миколаїв залишився без води через вимкнення електроенергії

Для відновлення водопостачання до будинків потрібен буде певний час

​Миколаїв залишився без води через вимкнення електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Місто Миколаїв залишилося без централізованого водопостачання через вимкнення електрики.

Про це повідомив МКП "Миколаївводоканал" у Telegram.

"Внаслідок відключення електроенергії з 11:45 припинено водопостачання по всьому місту. З відновленням електропостачання вода знову з'явитися у ваших домівках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відновлення водопостачання до будинків потрібен буде певний час.

Як повідомлялося, в ніч на 13 грудня внаслідок відключення електропостачання без світла залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також об’єкти критичної інфраструктури та електротранспорт міста Миколаєва.
