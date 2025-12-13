На Миколаївщині через обстріли РФ два райони знеструмлені, постраждали цивільні

У ніч на 13 грудня внаслідок відключення електропостачання без світла залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також об’єкти критичної інфраструктури та електротранспорт міста Миколаєва.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, всі об’єкти критичної інфраструктури переведено на роботу від генераторів. Станом на ранок виконано низку заходів для стабілізації ситуації.

"Станом на зараз внаслідок масованої атаки на область відомо про пʼятьох постраждалих в Миколаєві. Госпіталізовано троє людей – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно", – повідомляє Кім.

Наразі розпочато запуск Миколаївської ТЕЦ за рахунок власних когенераційних установок. Також на генератори переведено 45 найбільш потужних районних і квартальних котелень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", що забезпечує теплопостачання для близько 85% споживачів.

Підключення інших котелень до резервних джерел живлення триває.

Крім того, введено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах МКП "Миколаївводоканал", що дозволило забезпечити подачу води та відведення стоків, а також підтримується стабільна робота нового магістрального водопроводу.

Після досягнення необхідних технологічних параметрів на ТЕЦ та введення потужностей генерації першочергово планують заживити 31 об’єкт критичної інфраструктури. Паралельно готується до запуску резервна схема електрозабезпечення Миколаєва.

В області також введено в роботу 200 пунктів незламності, зокрема 37 — у Миколаєві, 73 — у Баштанському районі та 90 — у Миколаївському районі.

У Миколаєві відновлено роботу громадського транспорту: на маршрути вийшли 38 тролейбусів з автономним ходом, 38 автобусів, а також 221 одиниця приватного транспорту. Загалом курсує 297 одиниць міського транспорту.

Станом на 09:00, у тих населених пунктах області, де є електропостачання, графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. На інших ділянках енергетики продовжують відновлювальні роботи.