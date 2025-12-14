В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 КАБів

Також ворог запустив по Україні 46 ракет різних типів.

Зеленський: за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 КАБів
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС Одещини

За цей тиждень РФ запустила по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 КАБів та 46 ракет різних типів. Під ударом опинилися енергетична та соціальна інфраструктура.

Про це повідомляє президент Володиир Зеленський.

"Від учорашнього дня всі наші служби працюють, щоб відновити постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці. Ситуація все ще складна – сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені", – зазначає Володимир Зеленський. Президент наголошує, що Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити українцям. Загалом за цей тиждень РФ випустила понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. 

 Президент наголошує – Україні потрібен мир на гідних умовах, і "ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies