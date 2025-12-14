За цей тиждень РФ запустила по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 КАБів та 46 ракет різних типів. Під ударом опинилися енергетична та соціальна інфраструктура.

Про це повідомляє президент Володиир Зеленський.

"Від учорашнього дня всі наші служби працюють, щоб відновити постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці. Ситуація все ще складна – сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені", – зазначає Володимир Зеленський. Президент наголошує, що Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити українцям. Загалом за цей тиждень РФ випустила понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні.

Президент наголошує – Україні потрібен мир на гідних умовах, і "ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає".