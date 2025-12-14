З міста Куп'янськ Харківської області, де тривають бойові дії, вдалося евакуювати 14 цивільних мешканців, серед яких діти.

Про це повідомляє очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"Ще чотирнадцять мешканців міста Купʼянськ ввечері 13 грудня зусиллями Сил оборони України та Служби безпеки України евакуйовано в місто Харків.Серед евакуйованих три неповнолітніх, в тому числі дворічна дитина", – ідеться у повідомленні.