Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
З Куп'янська на Харківщині евакуювали ще 14 цивільних

Серед евакуйованих троє неповнолітніх.

З Куп'янська на Харківщині евакуювали ще 14 цивільних
евакуйовані мешканці Куп'янська
Фото: Андрій Канашевич

З міста Куп'янськ Харківської області, де тривають бойові дії, вдалося евакуювати 14 цивільних мешканців, серед яких діти. 

Про це повідомляє очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"Ще чотирнадцять мешканців міста Купʼянськ ввечері 13 грудня зусиллями Сил оборони України та Служби безпеки України евакуйовано в місто Харків.Серед евакуйованих три неповнолітніх, в тому числі дворічна дитина", – ідеться у повідомленні.
