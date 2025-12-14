У понеділок прогнозують невеликий мокрий сніг

У північних, центральних, східних, Херсонській та Запорізькій областях на дорогах ожеледиця.

15 грудня в Україні буде хмарно, очікують на невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

Про це повідомив Гідрометцентр.

На заході та південному заході країни без опадів.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на сході та північному сході вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Також синоптики попередили, що 15 грудня у північних, центральних, східних, Херсонській та Запорізькій областях на дорогах ожеледиця.

Є попередження і для Києва: до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня туман, видимість 200-500 м.