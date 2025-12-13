Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу в неділю

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У неділю, 14 грудня, в Україні буде хмарно. Вночі у більшості західних, північних областях невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в Україні, крім східних областей, помірні опади, у північних, центральних, південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Одещині 3-8° тепла; у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

Окремо синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

14 грудня вночі на Житомирщині та Київщині на дорогах ожеледиця, вдень у північних, центральних та більшості південних областей налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, в Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях ожеледь.

I рівень небезпечності, жовтий.

Щодо погоди 14 грудня на Київщині та у Києві: Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

14 грудня на дорогах ожеледиця, вдень налипання мокрого снігу, I рівень небезпечності, жовтий.