Головне за суботу, 13 грудня: майже 150 боєзіткнень, наслідки масованої атаки на енергоструктуру

Бойові дії на Донеччині, 146 бойових зіткнень, ворожі обстріли, санкції проти російського тіньового флоту, "Дитяче Євробачення-2025". Яким запам’ятається 1389-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 грудня відбулося 146 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 спроби потіснити наші підрозділи.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 грудня – в новині.

Сьогодні, 13 грудня, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно.

Як зазначають Військово-Морські Сили ЗСУ, Росія завдала цілеспрямованого удару за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту.

Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки.

Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі українських ППО.

Подробиці – в новині.

Унаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися понад 1 мільйон споживачів, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Очільник "Укренерго" також повідомив, що у більшості регіонів у суботу ситуація з відключеннями порівняно з попередніми днями поліпшилася.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо впровадження санкцій проти 656 морських суден тіньового флоту РФ.

За результатами моніторингу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що Росія використовувала ці судна для обходу санкцій Європейського Союзу, G7 та інших держав і в такий спосіб експортувала нафту, нафтопродукти й зріджений газ. Власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу.

Як зазначає пресслужба Офісу президента, підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн.

Більше інформації – в новині.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них є українці.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колеснікова, Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Звільнені громадяни Білорусі після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.

“Нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною”, – зазначили у розвідці.

Звільнено також лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького, повідомив започаткований ним правозахисний центр “Вясна”.

Більше інформації – в новині.

Десятирічна Софія Нерсесян посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025". Вона представляла Україну з піснею "Мотанка", повідомляє “Суспільне”.

Конкурс цьогоріч відбувся 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі дали Україні 79 балів:

Від глядачів Україна отримала 98 балів, ставши переможцем глядацького голосування.

Україна дала 12 балів Вірменії.

Перше місце посіла Франція (Lou Deleuze — «Ce Monde») з 248 балами. Третє місце — Грузія (Anita Abgariani — «Shine Like a Star»).

Тримаймося!