"Укренерго": унаслідок російських атак без світла залишились понад мільйон споживачів

Унаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися понад 1 мільйон споживачів. Ремонтно-відновлювальні роботи вже розпочато.
Про це в телеефірі повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, пише Укрінформ.
За його словами, найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
"Зараз без світла знаходиться понад 1 млн абонентів. Але ремонтні бригади — як Укренерго, так і операторів системи розподілу – вже почали роботи з відновлення електропостачання. Сподіваюся, сьогодні ми заживимо більшу частину споживачів, яких було відключено вночі", – зазначив Зайченко.
Очільник "Укренерго" також повідомив, що у більшості регіонів у суботу ситуація з відключеннями покращилася порівняно з попередніми днями.
Зокрема, у Києві загальна тривалість відключень становитиме близько 6 годин. В окремих областях обмеження електропостачання триватимуть 8-10 годин, а в деяких регіонах графіки відключень не застосовуються.
Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, аби якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми.
- У ніч з 12 на 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.