"Укренерго": унаслідок російських атак без світла залишились понад мільйон споживачів

У Києві загальна тривалість відключень сьогодні становитиме близько 6 годин.

Унаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися понад 1 мільйон споживачів. Ремонтно-відновлювальні роботи вже розпочато.

Про це в телеефірі повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, пише Укрінформ.

За його словами, найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

"Зараз без світла знаходиться понад 1 млн абонентів. Але ремонтні бригади — як Укренерго, так і операторів системи розподілу – вже почали роботи з відновлення електропостачання. Сподіваюся, сьогодні ми заживимо більшу частину споживачів, яких було відключено вночі", – зазначив Зайченко.

Очільник "Укренерго" також повідомив, що у більшості регіонів у суботу ситуація з відключеннями покращилася порівняно з попередніми днями.

Зокрема, у Києві загальна тривалість відключень становитиме близько 6 годин. В окремих областях обмеження електропостачання триватимуть 8-10 годин, а в деяких регіонах графіки відключень не застосовуються.

Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, аби якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми.