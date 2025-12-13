НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Укренерго": унаслідок російських атак без світла залишились понад мільйон споживачів

У Києві загальна тривалість відключень сьогодні становитиме близько 6 годин.

"Укренерго": унаслідок російських атак без світла залишились понад мільйон споживачів
Віталій Зайченко
Фото: Укренерго

Унаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися понад 1 мільйон споживачів. Ремонтно-відновлювальні роботи вже розпочато. 

Про це в телеефірі повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, пише Укрінформ.

За його словами, найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

"Зараз без світла знаходиться понад 1 млн абонентів. Але ремонтні бригади — як Укренерго, так і операторів системи розподілу – вже почали роботи з відновлення електропостачання. Сподіваюся, сьогодні ми заживимо більшу частину споживачів, яких було відключено вночі", – зазначив Зайченко.

Очільник "Укренерго" також повідомив, що у більшості регіонів у суботу ситуація з відключеннями покращилася порівняно з попередніми днями. 

Зокрема, у Києві загальна тривалість відключень становитиме близько 6 годин. В окремих областях обмеження електропостачання триватимуть 8-10 годин, а в деяких регіонах графіки відключень не застосовуються.

Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, аби якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми.
