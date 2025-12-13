У міжнародному потягу виявили понад 1000 пачок контрабандних сигарет

У залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)" прикордонники Чопського загону виявили партію безакцизних сигарет, які намагалися незаконно переправити пасажирським потягом до Угорщини.
Як розповіли у ДПСУ, військовослужбовці Державної прикордонної служби України зупинили на вантажному напрямку пункту пропуску поїзд сполученням "Чоп - Захонь", який після проходження всіх видів контролю прямував зі станції Чоп на виїзд з України.
Під час перевірки правоохоронці залучили службового собаку.
"Чотирилапий помічник спрацював на чималий наплічник однієї з пасажирок — 40-річної мешканки Закарпаття. У результаті огляду прикордонники виявили 1020 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України", – розповіли прикордонники.
Як з’ясувалося, сигарети закинули до потяга під час технологічного уповільнення швидкості руху на шляху прямування до державного кордону.
Виявлені тютюнові вироби вилучили співробітники митниці.
До Територіального управління БЕБ у Закарпатській області направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України – "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".
Наразі встановлюється вартість вилученої продукції та проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до правопорушення.