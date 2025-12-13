У міжнародному потягу виявили понад 1000 пачок контрабандних сигарет

У залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)" прикордонники Чопського загону виявили партію безакцизних сигарет, які намагалися незаконно переправити пасажирським потягом до Угорщини.

Як розповіли у ДПСУ, військовослужбовці Державної прикордонної служби України зупинили на вантажному напрямку пункту пропуску поїзд сполученням "Чоп - Захонь", який після проходження всіх видів контролю прямував зі станції Чоп на виїзд з України.

Під час перевірки правоохоронці залучили службового собаку.

"Чотирилапий помічник спрацював на чималий наплічник однієї з пасажирок — 40-річної мешканки Закарпаття. У результаті огляду прикордонники виявили 1020 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України", – розповіли прикордонники.

Фото: ДПСУ У потязі собака виявив незадекларовані сигарети

Як з’ясувалося, сигарети закинули до потяга під час технологічного уповільнення швидкості руху на шляху прямування до державного кордону.

Виявлені тютюнові вироби вилучили співробітники митниці.

До Територіального управління БЕБ у Закарпатській області направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України – "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

Наразі встановлюється вартість вилученої продукції та проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до правопорушення.