В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Спротив: Окупанти в Сімферополі під виглядом "навчань" проводять масову фільтрацію цивільних

Ці "тренування" використовують для збору персональних даних та формування списків "неугодних".

Спротив: Окупанти в Сімферополі під виглядом "навчань" проводять масову фільтрацію цивільних
Фото: Центр національного спротиву

В окупованому Сімферополі гауляйтер Криму Сергій Аксьонов оголосив чергові "навчання" за участю формування "Барс-Крим", підрозділів Міноборони РФ та силових структур. Офіційна версія — відпрацювання заходів із "протидії диверсійним групам".

Водночас, як повідомляє Центр національного спротиву, реальна мета цих дій — посилення репресивного контролю над цивільним населенням

За даними ЦНС, під прикриттям навчань окупаційна влада проводить фільтраційні заходи: масові перевірки документів, мобільних телефонів, контактів, підписок у соціальних мережах, а також можливих зв’язків із материковою Україною.

Аналітики зазначають, що ці "тренування" використовують для збору персональних даних та формування списків так званих "неблагонадійних" осіб – без будь-яких правових процедур, пояснень чи підстав.

У ЦНС наголошують: ідеться про системну політику залякування населення. Окупаційна адміністрація навмисно стирає межу між військовими навчаннями та репресіями, поступово привчаючи людей до думки, що тотальний контроль є "нормою".

Фактично Сімферополь перетворюється на полігон для тестування каральних сценаріїв. Під гаслом "безпеки" окупаційна влада демонструє силу та дає чіткий сигнал: на тимчасово окупованих територіях приватне життя більше не існує.
