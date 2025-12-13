Спротив: Окупанти в Сімферополі під виглядом "навчань" проводять масову фільтрацію цивільних

Ці "тренування" використовують для збору персональних даних та формування списків "неугодних".

В окупованому Сімферополі гауляйтер Криму Сергій Аксьонов оголосив чергові "навчання" за участю формування "Барс-Крим", підрозділів Міноборони РФ та силових структур. Офіційна версія — відпрацювання заходів із "протидії диверсійним групам".

Водночас, як повідомляє Центр національного спротиву, реальна мета цих дій — посилення репресивного контролю над цивільним населенням.

За даними ЦНС, під прикриттям навчань окупаційна влада проводить фільтраційні заходи: масові перевірки документів, мобільних телефонів, контактів, підписок у соціальних мережах, а також можливих зв’язків із материковою Україною.

Аналітики зазначають, що ці "тренування" використовують для збору персональних даних та формування списків так званих "неблагонадійних" осіб – без будь-яких правових процедур, пояснень чи підстав.

У ЦНС наголошують: ідеться про системну політику залякування населення. Окупаційна адміністрація навмисно стирає межу між військовими навчаннями та репресіями, поступово привчаючи людей до думки, що тотальний контроль є "нормою".

Фактично Сімферополь перетворюється на полігон для тестування каральних сценаріїв. Під гаслом "безпеки" окупаційна влада демонструє силу та дає чіткий сигнал: на тимчасово окупованих територіях приватне життя більше не існує.