Через значні руйнування не у всіх районах достатній тиск в мережі.

Унаслідок пошкодження ворогом критично важливих об'єктів та водопровідних мереж у Херсоні зараз вкрай складно забезпечити всіх споживачів водою.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Об'єкти водопостачання працюють від генераторів, проте через значні руйнування не у всіх районах достатній тиск в мережі.

“Просимо економно користуватися водою та з розумінням поставитися до ситуації, оскільки фахівці відновлюють пошкодження у вкрай складних умовах”, – зазначив Шанько.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що у місті поступово починає зʼявлятися світло.

“Зараз вкрай важливо не перевантажувати мережу. Будь ласка, до стабілізації ситуації користуйтеся електрикою ощадно”, – додав він.