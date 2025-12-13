Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Херсоні об'єкти водопостачання працюють від генераторів, поступово повертається світло

Через значні руйнування не у всіх районах достатній тиск в мережі.

У Херсоні об'єкти водопостачання працюють від генераторів, поступово повертається світло
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок пошкодження ворогом критично важливих об'єктів та водопровідних мереж у Херсоні зараз вкрай складно забезпечити всіх споживачів водою. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Об'єкти водопостачання працюють від генераторів, проте через значні руйнування не у всіх районах достатній тиск в мережі.

“Просимо економно користуватися водою та з розумінням поставитися до ситуації, оскільки фахівці відновлюють пошкодження у вкрай складних умовах”, – зазначив Шанько.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що у місті поступово починає зʼявлятися світло.

“Зараз вкрай важливо не перевантажувати мережу. Будь ласка, до стабілізації ситуації користуйтеся електрикою ощадно”, – додав він.
