Одеса оговтується від наймасованішої ворожої атаки на місто, унаслідок якої постраждали четверо містян.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Агресор бив по енергетичній інфраструктурі.

Пошкоджені будинки, одна будівля – в історичному центрі міста.

“Спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури”, – зазначив Лисак.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тис абонентів.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілів виникли пожежі у житлових будинках та складських приміщеннях. Наразі всі загоряння ліквідовано, на місцях подій тривають роботи з проливки та розбирання пошкоджених конструкцій.

Для одеситів відкриті Пункти Незламності, працюють бювети з питною водою. Їх роботу продовжили до 22:00.

Здійснюється підвіз технічної води. За потреби кількість таких локацій буде збільшена. Працюють всі міські комунальні служби.