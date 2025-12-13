Одеса оговтується від наймасованішої ворожої атаки на місто, унаслідок якої постраждали четверо містян.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Агресор бив по енергетичній інфраструктурі.
Пошкоджені будинки, одна будівля – в історичному центрі міста.
“Спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури”, – зазначив Лисак.
За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тис абонентів.
У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілів виникли пожежі у житлових будинках та складських приміщеннях. Наразі всі загоряння ліквідовано, на місцях подій тривають роботи з проливки та розбирання пошкоджених конструкцій.
Для одеситів відкриті Пункти Незламності, працюють бювети з питною водою. Їх роботу продовжили до 22:00.
Здійснюється підвіз технічної води. За потреби кількість таких локацій буде збільшена. Працюють всі міські комунальні служби.
- У ніч на 12 грудня Одеса зазнала обстрілу російськими ударними безпілотниками. Частина міста залишилася без світла та водопостачання.