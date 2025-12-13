Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Війна

Унаслідок атаки на Одесу постраждало 4 людини, наслідки ліквідовують всі комунальні служби, – Лисак

Знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тис абонентів.

Унаслідок атаки на Одесу постраждало 4 людини, наслідки ліквідовують всі комунальні служби, – Лисак

Одеса оговтується від наймасованішої ворожої атаки на місто, унаслідок якої постраждали четверо містян.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Агресор бив по енергетичній інфраструктурі.

Пошкоджені будинки, одна будівля – в історичному центрі міста.

“Спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури”, – зазначив Лисак.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тис абонентів.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілів виникли пожежі у житлових будинках та складських приміщеннях. Наразі всі загоряння ліквідовано, на місцях подій тривають роботи з проливки та розбирання пошкоджених конструкцій.

Для одеситів відкриті Пункти Незламності, працюють бювети з питною водою. Їх роботу продовжили до 22:00. 

Здійснюється підвіз технічної води. За потреби кількість таких локацій буде збільшена. Працюють всі міські комунальні служби. 

  • У ніч на 12 грудня Одеса зазнала обстрілу російськими ударними безпілотниками. Частина міста залишилася без світла та водопостачання.
