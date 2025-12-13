В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

Оперативна ситуація складна, ворог наступає майже по всій лінії бойового зіткнення, – Сирський

В окремі дні кількість боєзіткнень досягає 300 – найбільше від початку війни. 

Оперативна ситуація складна, ворог наступає майже по всій лінії бойового зіткнення, – Сирський
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація залишається складною. Ворог веде наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил України за попередній місяць.

"Однак українська армія стримує тиск, руйнує плани кремля, не відмовляється від тактики активної оборони та ефективно її застосовує. Акцентував на цьому під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил України за попередній місяць”, – зазначив Сирський.

Він додав, що чисельність російського угруповання вже тривалий час становить близько 710 тисяч осіб. Водночас ворогові не вдається наростити цей показник, попри активний рекрутинг у РФ, тому що наші воїни щодня "мінусують" тисячу окупантів убитими й пораненими.

“Так, ціною величезних втрат противник у листопаді зміг узяти під контроль деякі наші території. Втім, заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності”, – додав головком. 

На деяких важливих напрямках ЗСУ ведуть власні активні дії та зачищають населені пункти від противника, додав Сирський. Зокрема, тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів оборонці змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується.

Водночас, на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.
