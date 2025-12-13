Сирський про Покровський напрямок: обстановка складна, але тримаємо оборону

Головнокомандувач уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі там.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, що продовжують операцію на Покровському напрямку.

"Тримаємо оборону Покровсько-Мирноградської агломерації", – написав він у телеграмі і додав, що обстановка залишається складною, противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції та перекидає сюди додаткові резерви.

За результатами доповідей Сирський уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку.

"Визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним", – зазначив головнокомандувач.

Він додав, що ЗСУ залишаються вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил.

Сирський зауважив, що українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання.

Він відзначив військовослужбовців високими державними та відомчими нагородами, серед яких Орден Богдана Хмельницького І ступеня, почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест заслуги", "Сталевий хрест", "Срібний хрест", "Хрест "Військова честь".

"Ще раз щиро дякую кожному воїну за стійкість, хоробрість та результативність у знищенні російських окупантів", – наголосив головком.