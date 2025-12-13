В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський про Покровський напрямок: обстановка складна, але тримаємо оборону

Головнокомандувач уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі там. 

Сирський про Покровський напрямок: обстановка складна, але тримаємо оборону
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: facebook / Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, що продовжують операцію на Покровському напрямку.

"Тримаємо оборону Покровсько-Мирноградської агломерації", – написав він  у телеграмі і додав, що обстановка залишається складною, противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції та перекидає сюди додаткові резерви.

За результатами доповідей Сирський уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку. 

"Визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним", – зазначив головнокомандувач. 

Він додав, що ЗСУ залишаються вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил.

Сирський зауважив, що українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання.

Він відзначив військовослужбовців високими державними та відомчими нагородами, серед яких Орден Богдана Хмельницького І ступеня, почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест заслуги", "Сталевий хрест", "Срібний хрест", "Хрест "Військова честь". 

"Ще раз щиро дякую кожному воїну за стійкість, хоробрість та результативність у знищенні російських окупантів", – наголосив головком. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies