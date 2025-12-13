Головне за ніч та ранок суботи, 13 грудня: масована атака на Одещину, майже 180 боєзіткнень, оборона Покровська

У ніч з 12 на 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Унаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях, розповіли у Міненерго.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Усю ніч Росія завдавала комбінованих атак дронами та ракетами по Одещині. Під прицілом були портові та енергетичні обʼєкти. Ворог вдарив по Одеському морському порту, виникла пожежа в зерносховищах. На місці працюють профільні служби та ліквідовують наслідки ударів. Це вже друга атака на цей обʼєкт за добу.

У результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура. У частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачанням, на обʼєктах соціальної сфери застосовані резервні джерела живлення. Забезпечено запаси води та палива. Тривають відновлювальні роботи.

Більше інформації – в новині.

Росіяни 13 грудня завдали масованого удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі півдня України. Є поранені, понад десяток цивільних об'єктів пошкоджені, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в наших громадах, які постраждали після нічної російської атаки. Основний удар знову був по нашій енергетиці, по півдню та Одещині", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки поранено двох людей на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. "Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Зеленський підкреслює, що важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. "Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям". "Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати", – зазначив глава держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак, на Лиманському атакував 25 разів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1300 окупантів. Втрати РФ складають близько 1 187 780 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, що продовжують операцію на Покровському напрямку.

"Тримаємо оборону Покровсько-Мирноградської агломерації", – написав він у телеграмі і додав, що обстановка залишається складною, противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції та перекидає сюди додаткові резерви.

За результатами доповідей Сирський уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку.

Докладніше – в новині.

Посланець президента США Стів Віткофф цими вихідними у Берліні проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами - Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцом, інформує The Wall Street Journal,

Журналісти стверджують, що ці переговори матимуть "вирішальне значення", адже Білий дім продовжує наполягати на тому, що угода про припинення російсько-української війни має бути підписана до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Президент Зеленський відвідає Німеччину у понеділок, 15 грудня. Також ЗМІ стверджували, що запланована у суботу зустріч європейської, американської та української делегацій у Парижі була скасована.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!