Росіяни 13 грудня завдали масованого удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі півдня України. Є поранені, понад десяток цивільних об'єктів пошкоджені.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в наших громадах, які постраждали після нічної російської атаки. Основний удар знову був по нашій енергетиці, по півдню та Одещині", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки поранено двох людей на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. "Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Били також по Дніпровщині та Черкащині. Всього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог. Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію. Дякую всім нашим людям, хто залучений до відновлення", – наголошує Президент.

Зеленський підкреслює, що важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. "Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям".



"Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати", – зазначає глава держави.