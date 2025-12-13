Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Про виступ Путіна та погрози Європі
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

"АТЕШ": російських військових на Херсонщині б’ють і залякують за відмову платити "внески" командирам

Ідеться про 144-ту окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, що перебуває на ТОТ Херсонщини.

"АТЕШ": російських військових на Херсонщині б’ють і залякують за відмову платити "внески" командирам
Фото: AFP

У Херсонській області командування російських окупаційних військ застосовує фізичне насильство та погрози до своїх підлеглих за відмову здавати так звані «внески» на потреби підрозділу. 

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

За даними агентів руху, йдеться про 144-ту окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, що перебуває на території тимчасово окупованої Херсонської області. Зібрані з військовослужбовців кошти, як зазначається, не використовувалися для забезпечення роти, а безпосередньо осідали в кишенях командирів.

В "АТЕШ" повідомляють, що окупантів, які відмовлялися платити, жорстоко били та залякували, інколи – до напівсмерті.

"Нас ставили обличчям до стіни і били так, що потім тиждень нормально дихати не міг", – розповіли  агенти руху.

За інформацією партизанів, активних противників цієї практики карали особливо жорстоко. Зокрема, їх утримували в так званих "ямках" – ґрунтових заглибленнях без належних умов – по кілька днів "для роздумів".

В "АТЕШ" наголошують, що подібні дії свідчать про системну корупцію та повну зневагу командування РФ до власних військових.
﻿
