Ідеться про 144-ту окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, що перебуває на ТОТ Херсонщини.

У Херсонській області командування російських окупаційних військ застосовує фізичне насильство та погрози до своїх підлеглих за відмову здавати так звані «внески» на потреби підрозділу.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

За даними агентів руху, йдеться про 144-ту окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, що перебуває на території тимчасово окупованої Херсонської області. Зібрані з військовослужбовців кошти, як зазначається, не використовувалися для забезпечення роти, а безпосередньо осідали в кишенях командирів.

В "АТЕШ" повідомляють, що окупантів, які відмовлялися платити, жорстоко били та залякували, інколи – до напівсмерті.

"Нас ставили обличчям до стіни і били так, що потім тиждень нормально дихати не міг", – розповіли агенти руху.

За інформацією партизанів, активних противників цієї практики карали особливо жорстоко. Зокрема, їх утримували в так званих "ямках" – ґрунтових заглибленнях без належних умов – по кілька днів "для роздумів".

В "АТЕШ" наголошують, що подібні дії свідчать про системну корупцію та повну зневагу командування РФ до власних військових.