Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали семеро цивільних

За минулу добу російські окупанти здійснили обстріли 34 населених пунктів Херсонської області. Постраждали цивільні.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонщини.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.