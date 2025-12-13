НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали семеро цивільних

Під ворожим вогнем опинилися 34 населені пункти області.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали семеро цивільних
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу російські окупанти здійснили обстріли 34 населених пунктів Херсонської області. Постраждали цивільні.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонщини. 

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.
