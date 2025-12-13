Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Унаслідок російського терору на Нікопольщині Дніпропетровської області двоє поранених, є руйнування

Пожежа виникла у будівлі, знищене та пошкоджене авто.

Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 13 грудня ворог атакував дронами Дніпро та Нікопольський район. Унаслідок ворожих атак двоє людей поранені, є пошкодження. 

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

"Після опівночі ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується. Є знищена та пошкоджена автівки. Минулося без постраждалих", – ідеться у повідомленні. 

На Нікопольщині через російські атаки двоє потерпілих – чоловіки 43 та 67 років. "В останнього множинні уламкові поранення та термічні опіки. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Обидва місцеві залишаються у медзакладі". 

Ворог атакував Нікопольщину з артилерії та FPV-дронами. Пошкоджено 2 машини, одна з яких горіла. 

Зачепили й лінію електропередач. Загалом вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.
