Унаслідок російського терору на Нікопольщині Дніпропетровської області двоє поранених, є руйнування

Уночі 13 грудня ворог атакував дронами Дніпро та Нікопольський район. Унаслідок ворожих атак двоє людей поранені, є пошкодження.

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Після опівночі ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується. Є знищена та пошкоджена автівки. Минулося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині через російські атаки двоє потерпілих – чоловіки 43 та 67 років. "В останнього множинні уламкові поранення та термічні опіки. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Обидва місцеві залишаються у медзакладі".

Ворог атакував Нікопольщину з артилерії та FPV-дронами. Пошкоджено 2 машини, одна з яких горіла.

Зачепили й лінію електропередач. Загалом вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.