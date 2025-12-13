На Кіровоградщині унаслідок атаки РФ знеструмлені 19 населених пунктів

Унаслідок ударів РФ без світла наразі 19 населених пунктів. Усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.

"Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Уночі 13 грудня російська армія атакувала Кіровоградську область. Через ворожі удари без світла залишаються 19 населених пунктів.

