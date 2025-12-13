На Кіровоградщині унаслідок атаки РФ знеструмлені 19 населених пунктів

Уночі 13 грудня російська армія атакувала Кіровоградську область. Через ворожі удари без світла залишаються 19 населених пунктів.
Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ударів РФ без світла наразі 19 населених пунктів. Усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.
- Росіяни 13 грудня завдали масованого удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі півдня України. Є поранені, понад десяток цивільних об'єктів пошкоджені.