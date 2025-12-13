Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Про виступ Путіна та погрози Європі
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Війна

На Кіровоградщині унаслідок атаки РФ знеструмлені 19 населених пунктів

Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура.

Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС

Уночі 13 грудня російська армія атакувала Кіровоградську область. Через ворожі удари без світла залишаються 19 населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ударів РФ без світла наразі 19 населених пунктів. Усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.
