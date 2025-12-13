Ворог атакував енергосистему міста Прилуки на Чернігівщині

За добу в області пролунало 64 вибухи.

За минулу добу армія РФ 34 рази обстріляла Чернігівщину. Під ударом опинився енергооб'єкт міста Прилуки.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора ввечері росіяни вдарили по Прилуках, били по енергетиці. Усього ворог 34 рази обстріляв Чернігівщину. Пролунало 64 вибухи", – ідеться у повідомленні.

Ворожі "Герані поцілили по енергообʼєктах у Прилуках. Пожежу на місці влучання ліквідували.

Ситуація з енергопостачанням залишається складною. До ранку вдалося заживити деяких абонентів, утім, низка населених пунктів досі без світла.