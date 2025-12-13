В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував енергосистему міста Прилуки на Чернігівщині

За добу в області пролунало 64 вибухи.

Ворог атакував енергосистему міста Прилуки на Чернігівщині
наслідки російських обстрілів
Фото: ДСНС Чернігівської області

За минулу добу армія РФ 34 рази обстріляла Чернігівщину. Під ударом опинився енергооб'єкт міста Прилуки.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора ввечері росіяни вдарили по Прилуках, били по енергетиці. Усього ворог 34 рази обстріляв Чернігівщину. Пролунало 64 вибухи", – ідеться у повідомленні. 

Ворожі "Герані поцілили по енергообʼєктах у Прилуках. Пожежу на місці влучання ліквідували. 

Ситуація з енергопостачанням залишається складною. До ранку вдалося заживити деяких абонентів, утім, низка населених пунктів досі без світла. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies