Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Про виступ Путіна та погрози Європі
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділя Україна буде з погодинними графіками відключення світла

Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У неділя Україна буде з погодинними графіками відключення світла
Фото: Кирило Гончар

У неділю, 14 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електропостачання.

Про це повідомили в Укренерго.

Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

“Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти”, – нагадують енергетики.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень повідомляють обласні обленерго.

  • Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися понад 1 мільйон споживачів. Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
