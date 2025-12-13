У неділя Україна буде з погодинними графіками відключення світла

У неділю, 14 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електропостачання.
Про це повідомили в Укренерго.
Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
“Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти”, – нагадують енергетики.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень повідомляють обласні обленерго.
- Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися понад 1 мільйон споживачів. Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.