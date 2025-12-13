У неділя Україна буде з погодинними графіками відключення світла

Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У неділю, 14 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електропостачання.

Про це повідомили в Укренерго.

“Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти”, – нагадують енергетики.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень повідомляють обласні обленерго.