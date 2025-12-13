НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

7 корпус: північна частина Покровська під контролем Сил оборони

Ворог сповільнив наступ.

7 корпус: північна частина Покровська під контролем Сил оборони
Фото: EPA/UPG

Північна частина Покровська на Донеччині залишається під контролем Сил оборони України. Ворог сповільнив наступ.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, російські війська не змогли прорвати українську оборону на півночі міста й застосовують важку артилерію. Водночас російська пропаганда вкотре намагається поширювати неправдиву інформацію про повне захоплення Покровська.

"Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор – це їжа. А Покровськ – лише незнайома назва на карті", – зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

Українські військові наголосили, що Сили оборони не лише утримують позиції, а й ведуть активні наступальні дії для відновлення повного контролю над містом.

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» у взаємодії з іншими підрозділами проводять штурмові рейди на південь від залізниці.

"Бійці 425-й окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують  противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг", – повідомили у корпусі.

Також військові оприлюднили відео з Покровська, на якому українські воїни передають вітання та підтверджують присутність Сил оборони у місті, руйнуючи чергову дезінформаційну кампанію ворога.

