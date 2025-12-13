РФ запустила 15 некерованих ракет по громаді Сумщини: загинула цивільна

Також разом із місцевою мешканкою загинула її собака.

Унаслідок російського авіаудару у Серединобудській громаді на Сумщині загинула жінка. Росіяни завдали ударів 15 некерованими ракетами.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

13 грудня близько 11:10 у Серединобудській громаді Шосткинського району росіяни завдали авіаудару, за попередніми даними, 15 некерованими ракетами по цивільній інфраструктурі.

"Загинула 80-річна місцева жителька, яка перебувала у дворі власного будинку. Також росіяни вбили собаку загиблої", – ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).