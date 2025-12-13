РФ запустила 15 некерованих ракет по громаді Сумщини: загинула цивільна

Унаслідок російського авіаудару у Серединобудській громаді на Сумщині загинула жінка. Росіяни завдали ударів 15 некерованими ракетами.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
13 грудня близько 11:10 у Серединобудській громаді Шосткинського району росіяни завдали авіаудару, за попередніми даними, 15 некерованими ракетами по цивільній інфраструктурі.
"Загинула 80-річна місцева жителька, яка перебувала у дворі власного будинку. Також росіяни вбили собаку загиблої", – ідеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Протягом доби російські війська здійснили понад 20 обстрілів по населених пунктах Сумщини, постраждали цивільні.