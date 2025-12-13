В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
РФ запустила 15 некерованих ракет по громаді Сумщини: загинула цивільна

Також разом із місцевою мешканкою загинула її собака.

наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Унаслідок російського авіаудару у Серединобудській громаді на Сумщині загинула жінка. Росіяни завдали ударів 15 некерованими ракетами.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

13 грудня  близько 11:10 у Серединобудській громаді Шосткинського району росіяни завдали авіаудару, за попередніми даними, 15 некерованими ракетами по цивільній інфраструктурі

"Загинула 80-річна місцева жителька, яка перебувала у дворі власного будинку. Також росіяни вбили собаку загиблої", – ідеться у повідомленні. 

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури  проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
