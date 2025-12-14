Учора російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Миколаївську область. Під ворожим ударом опинилися об’єкти критичної та промислової інфраструктури.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У місті Миколаєві внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей. Троє з них госпіталізовані: 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. Станом на ранок їхній стан стабільний, без погіршення. Ще двом жінкам віком 48 та 69 років медичну допомогу надали амбулаторно.

Окрім цього, у Миколаєві повністю знищено три приватні будинки, пошкоджено 78 приватних осель та шість автомобілів.

У Миколаївському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, будівлі цеху та легкового автомобіля.

Через атаку в окремих населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів було відсутнє електропостачання. Від учора тривають відновлювальні роботи.

Протягом учорашнього дня ворог сім разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, а також здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. За попередньою інформацією, постраждалих немає.