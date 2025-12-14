Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ОВА: учора РФ атакувала об’єкти критичної та промислової інфраструктури Миколаєва

Троє людей госпіталізовані, серед них – дитина.

Учора російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Миколаївську область. Під ворожим ударом опинилися об’єкти критичної та промислової інфраструктури.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У місті Миколаєві внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей. Троє з них госпіталізовані: 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. Станом на ранок їхній стан стабільний, без погіршення. Ще двом жінкам віком 48 та 69 років медичну допомогу надали амбулаторно.

Окрім цього, у Миколаєві повністю знищено три приватні будинки, пошкоджено 78 приватних осель та шість автомобілів.

У Миколаївському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, будівлі цеху та легкового автомобіля.

Через атаку в окремих населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів було відсутнє електропостачання. Від учора тривають відновлювальні роботи.

Протягом учорашнього дня ворог сім разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, а також здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Теми: , ,
